Die nördliche Ortseinfahrt von Groß Gerungs im Zuge der Landesstraße B 119 wurde auf eine Länge von rund 490 Metern erneuert.



Nationalrat Lukas Brandweiner hat am 12. August 2020 in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung vorgenommen. Auf Grund der aufgetretenen Fahrbahnschäden in Form von umfangreichen Schadstellen wie Verdrückungen und Rissen entsprach die nördliche Ortseinfahrt von Groß Gerungs nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen.

Ausführung

Auf einer Länge von rund 490 m wurde der Fahrbahnbelag in einer Stärke von 3,5 cm erneuert, wobei teilweise auch tiefergreifende Sanierungen in der Tragschicht vorgenommen wurden.

Die bestehenden Hoch-, Schräg- und Tiefborde wurden neu versetzt bzw. ergänzt.

Auf einer Seite der B 119 wurde auf ein 100 Meter langer Gehsteig neu errichtet.

Die Arbeiten wurden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko von der Straßenmeisterei Groß Gerungs in Zusammenarbeit mit der Firma Swietelsky in einer Bauzeit von drei Monaten ausgeführt.Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 123.000 Euro, wovon 95.000 vom Land NÖ und 28.000 von der Stadtgemeinde Groß Gerungs getragen werden.