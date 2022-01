ZWETTL. Der traditionelle Neujahrsempfang des Bürgermeisters wird aufgrund der aktuellen Pandemiesituation am Freitag, 14. Jänner, ab 19 Uhr wieder als Livestream im Internet übertragen.

Dabei werden Ehrenzeichen der Gemeinde an verdiente Personen überreicht, Interviews zu Projekten und Veranstaltungen geführt und auch ein filmischer Jahresrückblick sowie die Neujahrsansprache von Bürgermeister LAbg. Franz Mold gesendet.

Sie können über die Facebook-Seite der Stadtgemeinde Zwettl-NÖ sowie online unter www.zwettl.gv.at/Neujahrsempfang_2022 daran teilnehmen.

„Ich freue mich schon jetzt, diesen informativen und kurzweiligen Film über das Jahresgeschehen 2021 präsentieren zu können“, so Bürgermeister LAbg. Franz Mold.

Wenn Sie sich online über das Gemeindegeschehen informieren möchten, schalten Sie ein und verfolgen Sie diesen besonderen Empfang.

Der Bürgermeister und sein gesamtes Team laden herzlich dazu ein!