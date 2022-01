Der erste Storch für 2022 ist gelandet

Jährlich kommen in der Marktgemeinde Schweiggers zwischen 15 und 25 Kinder auf die Welt. Eine sehr erfreuliche Bilanz für die drittgrößte Gemeinde im Bezirk Zwettl. Jede und jeder neue Gemeindebürger(in) erhält seit einigen Jahren einen Babyrucksack mit einer Erstausstattung für die Neugeborenen und einen Wertgutschein der Marktgemeinde. Um dieses Angebot noch zu erweitern, wurde die Idee eines Storchenparkes, welche in ähnlicher Form bei einer Exkursion gesehen wurde, ins Leben gerufen. Für jedes neugeborene Kind gibt es künftig einen Schweigginger Storch, der vor dem Veranstaltungszentrum aufgestellt wird. „So soll im Laufe des Jahres ein Storchenpark entstehen und die örtliche großartige Geburtenrate augenscheinlich gemacht werden. Ebenso ist ein Jahresabschluss mit Eltern und Kindern geplant wo eine kleine Erinnerung überreicht werden soll“, so Bürgermeister Josef Schaden.