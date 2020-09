Die ersten Veranstaltungen aus dem Bereich "Aufstieg! Weiterbilden mit FRAU iDA" begeisterten die Teilnehmerinnen.

ZWETTL. Die Teilnehmerinnen des Ganztages-Workshops erwartete ein intensives Training zum Thema Wirkung und SelbstMARKEting mit Kommunikationsexpertin Susanna Fink im neuen Saal der Raika Zwettl. Theoretische Inputs zum Thema Körpersprache, Sprechtechnik und Wortwahl wurden mit Übungen ergänzt und sofort umgesetzt. Durch eine Videoanalyse waren die Fortschritte bereits am Ende des Workshops ersichtlich. Alle zeigten sich begeistert. Das Resümee einer Teilnehmerin: "Es war ein toller Tag mit vielen neuen Erkenntnissen. Ich freue mich auf die kommenden Veranstaltungen von FRAU iDA und werde sicher wieder teilnehmen."

Am Abend bekamen die Unternehmerinnen bei diesem ersten Netzwerktreffen von FRAU iDA eine Einführung in die Technik eines Elevator Pitch. Es wurde erklärt, wie frau sich in Kürze "merk-würdig" präsentieren kann. Anschließend konnten die Learnings sofort beim gegenseitigen Vorstellen der rund 30 Teilnehmerinnen umgesetzt werden. Das Fazit zum Tag von Obfrau Anne Blauensteiner Obfrau: "Es freut mich, so viele neue Gesichter zu sehen und Unternehmerinnen aus unterschiedlichsten Branchen begrüßen zu können."

Weitere Veranstaltungen

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe ist ein Vortrag von Edith Mayerhofer, Expertin für Mediaplanung und Kommunikation, am 17. September 2020 zum Thema "Werbung, die wirklich wirkt – die Legende kann leicht zur Realität werden". Ein weiteres Netzwerktreffen gibt es am 7. Oktober 2020 beim Bergwirt und Mohnhotel Schrammel. Alle Termine zu den Vorträgen & Workshops und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website www.frau-ida.at.

Über FRAU iDA

Das Projekt "FRAU iDA" des Vereines Waldviertler Frauenwirtschaft wurde im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 5. März 2020 im Saal der Raiffeisenbank in Zwettl gestartet. Mit innovativen Raum-Lösungen, Vernetzung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung möchte der Verein Frauen in der Wirtschaft stärken und besser sichtbar machen.



Kontakt

Anne Blauensteiner (Obfrau)

+43 676/4701030

office@frau-ida.at

www.frau-ida.at