Positive Stimmung bei Jahresgespräch: 2022 soll wieder an das Vor-Krisen-Niveau anknüpfen



BEZIRK ZWETTL. Die KASTNER Gruppe steht erfolgreich auf gesunden Beinen. Das beweist sie 2021 mit einem Umsatzplus von einem Prozent. Und das trotz herausforderndem ersten Halbjahr und Lockdowns in der Gastronomie. Der Lebensmittelgroßhändler steht in den Startlöchern für ein 2022 auf Vor- Pandemie-Niveau.

Zahlreiche Investitionen

Modernisierungen, Umbauten, Erweiterungen: 2021 gab den Startschuss für eine weitere Investitionsoffensive. In der Zentrale in Zwettl wurden rund 600 m2 neue Bürofläche geschaffen. Für die Erweiterung des Logistikzentrums in Zwettl konnte sich KASTNER ein angrenzendes Nachbargrundstück in der Größe von 26.000 m2 sichern. Die Planungsarbeiten für den Aus- und Zubau werden in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut durchgeführt. In den nächsten Jahren wird die KASTNER Gruppe in der Zentrale Zwettl in mehreren Etappen weit über € 20 Mio. investieren, um das stark wachsende Umsatzvolumen abwickeln zu können.

Die KASTNER Gruppe erreichte 2020 im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ ein bedeutendes Etappenziel: Eine CO2-neutrale Eigenlogistik. Durch das Setzen gezielter Maßnahmen zur CO2-Reduktion, wie beispielsweise dem Einsatz modernster Technologie zur Tourenplanung, der Installation von Photovoltaikanlagen oder nachhaltigen Modernisierungen und Umbauten der KASTNER Gebäude. Unvermeidbarer CO2-Ausstoß wird gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsorganisation „Plant-for-the-planet“ kompensiert. Gemeinsam mit der Initiative hat der Lebensmittelgroßhändler bereits 12.000 Bäume gepflanzt − jährlich kommen rund 4.000 hinzu.

Auch an den beiden KASTNER Standorten in der Bundeshauptstadt Wien sind für die nächsten zwei Jahre Investitionen von insgesamt rund € 9 Mio. geplant. Modernisierungen der Verkaufsflächen in den KASTNER Abholmärkten sowie neue, funktionelle Logistikbereiche und eine Erweiterung der Büroräumlichkeiten stehen auf der Bauagenda.

Auch am KASTNER Standort Eisenstadt werden die gekühlten Expeditkapazitäten mit einem Invesititionsvolumen von rund € 1 Mio. erweitert.

Die KASTNER Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ wurde überarbeitet und in drei Bereiche untergliedert. Dabei stehen die drei Bereiche nachhaltige Geschäftsmodelle (Nahversorgung, selbständige Kaufleute etc.), nachhaltige Lebensmittelsortimente (Bio, Fair, Öko, Gut zum Tier, aus der Region etc.) und nachhaltiges Unternehmen (Klimaneutralität, Teller statt Tonne, Arbeit mit Sinn etc.) noch mehr im Fokus.

Ausgezeichnetes Jahr für myProduct

myProduct konnte durch den boomenden Online-Handel auch im vergangenen Jahr stark profitieren. Das brachte zahlreiche Auszeichnungen: Von der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurde myProduct.at zum Mutmacher des Jahres gekürt. Ausgezeichnet wurden hier innovative Maßnahmen und kreative Geschäftsideen, die heimische Unternehmen während der Corona-Zeit entwickelt haben. Vom Land Niederösterreich holte der Onlineshop für Kleinproduzent:innen den Titel „durchstarter21“. Hier wurden herausragende niederösterreichische Erfolgsgeschichten prämiert. Und auch wenn es um die organisch sichtbarsten Onlineshops in Österreich geht, hat myProduct.at die Nase vorn und belegt den dritten Stockerlplatz.

Außerdem wurde das myProduct.at-Sortiment bedeutend erweitert: Ab sofort können neben österreichischen Sortimenten auch Produkte der besten Kleinproduzenten Deutschlands gekauft werden.