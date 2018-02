Alles Walzer für die Rotkreuzler

12.02.2018, 01:30 Uhr

Volle Tanzfläche und beste Stimmung: So präsentierte sich am Samstag der 55. Rotkreuzball in Zwettl.

ZWETTL (ms). Die Ballsaison 2018 bot Freunden der gepflegten Unterhaltung jede Menge Auswahl. Ein glanzvoller Höhepunkt war, wie jedes Jahr, der Zwettler Rotkreuzball. Am Faschingsamstag ging die 55. Auflage dieser Veranstaltung in der Stadthalle über die Bühne. Dabei konnten sich Obfrauund Bezirksgeschäftsführerüber zahlreichen Besuch freuen. „Wir haben seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Zusammenarbeit und unterstützen das Rote Kreuz sehr gerne“, würdigte Gesundheitsstadtratim Namen der Stadtgemeinde Zwettl als Mitveranstalter die Leistungen der Einsatzkräfte. Unter den Ballgästen sah man neben Rettungsmitgliedern – allen voran Landespräsident S, Rotkreuzpfarrerund Rotkreuzarzt– stattliche Abordnungen von Feuerwehr, Polizei, Bundesheer und der Wasserrettung. Und wie jedes Jahr befanden sich unter den Tanzbegeisterten viele Gäste aus allen Ebenen der Bundes-, Landes- und Stadtpolitik wie Pfarrer, Nationalrätin, Landtagsabgeordnetenoder Gerichtsvorsteher. Auch viele junge Leute feierten mit und hatten Spaß daran, sich in Schale zu schmeißen, am Tanzparkett beim Walzer oder bei Hits wie „Achy Breaky Heart“ oder „Dirty Dancing“ herumzuwirbeln. Die „Clarks“ lieferten mit Sängerinden tanzbaren Stoff, aus dem gelungene Ballnächte sind.sorgte mit ihrem Waldland-Team für das kulinarische Erlebnis. In der Weinbar konnte man das eine oder andere Gläschen zur Musik derSwing- und Jazzband genießen. Mit wertvollen Tombolapreisen für die Mitternachtsverlosung unterstützten die Zwettler Gewerbetreibenden den traditionellen Ball durchaus großzügig.

Rotkreuz-Einsatz auf dem TanzparkettWer Samstagabend die Zwettler Stadthalle betrat, war beeindruckt vom stilvollen Ambiente. Da machte es gleich noch mehr Spaß, sich zur gepflegten Tanzmusik der „Clarks“ zu bewegen. Und wem wäre es mehr vergönnt gewesen, eine rauschende Ballnacht zu erleben, als den Rotkreuzlern. Mit rund 122 000 Stunden erbringen die Einsatzkräfte Jahr für Jahr Spitzenleitungen. An die 650 Ballgäste waren zum Zwettler Rotkreuzball gekommen. Das zeigt, wie groß ihre Anerkennung und Wertschätzung sowie der Rückhalt in der Bevölkerung ist.