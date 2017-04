BNI Waldviertel ist gegründet

21.04.2017, 12:39 Uhr

22 Unternehmer haben sich als Gründungsmitglieder für das Weiterempfehlungssystem entschieden.

BEZIRK. Am Donnerstag, 20. April 2017, wurde im Golfrestaurant Hettegger in Niedergrünbach die Geburtstunde des BNI Chapters "Fairness" im Waldviertel gefeiert. 22 Unternehmer aus den Bezirken Krems, Zwettl, Gmünd und Waidhofen/Thaya haben sich zusammengetan, um mit Weiterempfehlungen mehr Umsatz zu generieren und sich gegenseitig zu helfen. Das besondere an BNI ist, dass es in jedem Verbund nur einen Vertreter je Branche geben darf. Somit sind Mitbewerbergedanken innerhalb der Gruppe auszuschließen. Die Fokussierung liegt bei BNI eindeutig auf das Geschäft. "Wir wollen uns gegenseitig helfen, mehr Geschäft zu generieren", bringt es BNI Regionaldirektor NÖ Gerhard Kriszt vor den Gründungsmitglieder und rund 50 weiteren interessierten Unternehmern an diesem Morgen auf den Punkt. In Niederösterreich seien demnach 2016 rund 30 Millionen Euro Zusatzumsatz durch BNI lukriert worden.

Vier Erfolgsfaktoren

Kriszt nannte die Erfolgsfaktoren von BNI: Die Spielregeln (wöchentliche Anwesenheit, Pünktlichkeit, Engagement), Workshops und Trainings, das System bzw. die Agenda und die professionelle Unterstützung. Innerhalb des Chapters im Waldviertel, der sich den Namen "Fairness" verpasst hat, haben Sigi Wiesinger als Schatzmeister, Christoph Haider als Mitglieder-Koordinator und Bernhard Weber als Chapterdirektor Verantwortung übernommen. Christian Schrofler aus Krems hat die rund neun monatige Vorbereitungszeit bis zur Geburtsstunde verantwortet. Für ihn sind unter anderem der enorme Branchenmix und das Netzwerk die Erfolgsfaktoren schlechthin. "BNI ist eine verbindliche Sache", spricht Schrofler die wöchentlichen Netzwerk-Treffen jeden Donnerstag um 7 Uhr im Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach an. Für ihn und die Mitglieder, die übrigens noch am selben Tag Zuwachs bekamen, sind auch schon die nächsten Ziele ausgesteckt: 50 Mitglieder zu erreichen und das beste Netzwerk im Waldviertel zu werden.