Vortrag - Arbeitnehmerveranlagung - Rund ums Kind

Du, als Mama oder Papa, zahlst das gesamte Jahr brav deine Steuern an den österreichischen Staat. Du spendest, zahlst deine Kirchensteuer und hast auch noch unzählige Kosten fürs Kind?

Dann erstelle deine Arbeitnehmerveranlagung!

Am 17.2.18 von 09:30 bis 10:30 und am 23.2.18 von 15:00 bis 16:00 halte ich einen einstündigen Vortrag zum Thema Arbeitnehmerveranlagung, im speziellen, welche Kosten rund ums Kind du absetzen kannst.

Deine Investition: EUR 20,00 brutto (inkl. Steuer) - und das Beste - natürlich steuerlich absetzbar als Sonderausgabe im Jahr 2018!

Wähle einen der beiden Termine, komm vorbei, tausch dich aus und genieße Kuchen und Saft!

Anmeldung unter office@starkklar.com oder 0677/61273902.

Ich freue mich auf dich!

Claudia Tastel - Bilanzbuchhalterin - www.starkklar.com