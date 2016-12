Des Christkind auf Reisen.....

04.12.2016, 08:21 Uhr

In da Mulde vonMehlDotterVanillezucka etwas geriebene Zitronenschale sowieStaubzuckageriebene Mandeln hineingeben.A jo undButter.Des olles schnell zu einen Teig kneten und im Kühlschrank rasten lassen.Des Backrohr erstmals aufvorheizen .In da zwischenzeitRohmarzipanStaubzucker verkneten und mitverdünnen.... (Guten Mixa )

Den Mürbteig ausrollen und aufs Blech geben und ca. backen.... Aussa vom Ofen und in Streifen schneiden.Den Ofen jetzt aufauffi hoaz´n.Jetzt wern aus der Mandelmasse mit dem Dressiersack - Strefen auf die Streifen dressiert.Des gaunze a bissa abtrocknen lossen und rein in den Ofen... Aber nur so lang bis die Spitzen braun sind.Danach mit aufgekochter Himmermamalad die Streifen ausgießen und Mandelsplitter drauf streun.....