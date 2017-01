Untawegs mit Tante Hetschi....

20.01.2017, 20:01 Uhr

An Tog wia im Bilderbuch wor des.... Sonnenschein, Blauer Himmel , koa Wind, aber sau - kalt.Wos ma aber a nix ausgmocht hot, weil amol wieda in die Natur.Die Tante Hetschi, wor echt so liab.... hot´s doch a oft auf mi gwort und a Zeitl hob i gwort auf sie. Den Wintertog hob i so sehr genossen, und i glaub a , dass die Tante Hetschi a a Freid ghobt hot.Jetzt bin i gspaunt wer als nächstes mit mir unterwegs sein mag ?Aber im Allen zusammengefaßt.... es wor soooo schön. Und mei Tant los i nimma aus.