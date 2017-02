Tal Leoben wieder im Europacup.

14.02.2017, 10:32 Uhr

Stocksport-Staatsliga in Kindberg.

Die Voraussetzungen für Seiwald Tal Leoben vor der Stocksport-Staatsmeisterschaft in Wels waren nicht die besten. Christian Steiner fiel mit einer Handverletzung aus, Florian Mauerhofer verließ den Klub einen Tag vor den Titelkämpfen. Aber Lorenz und Michael Brantner, Stefan Gamper, Gerhard Ochsenhofer und Florian Dokter schafften sensationell Rang vier und damit nach 2016 und '17 erneut einen Europacup-Startplatz.Bereits feststehen mit Jimmy Wien, St. Willibald und Weierfing II (beide OÖ) die Gruppengegner in der Staatsliga-Vorrunde. Los geht's gegen die Wiener am 8. April – die Taler tragen ihre Heimspiele heuer in der Kindberger Stocksporthalle aus.