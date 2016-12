1000 Katzen im Ansichtskartenformat

31.12.2016, 09:29 Uhr

Naturparkschule St. Johann i. S. hat ein großes Herz für Tiere

Tierheime sind permanent auf Spenden angewiesen. Kinder aus St. Johann im Saggautal haben ein tolles Projekt gestartet, um den Adamhof in Straß unter die Arme zu greifen. Hilfe auf leisen Samtpfoten, die 1:1 ankommt, weil Simadruck Deutschlandsberg die Ansichtskarten kostenlos hergestellt hat.

(jf). Anlässlich des Welttierschutztages haben sich auch die Kinder in der Volkschule St. Johann im Saggautal eingehend mit den wohl besten und treuesten Freunden des Menschen beschäftigt. Leider kommt es immer wieder vor, dass Tiere aufgrund verschiedenster Umstände ihr Zuhause verlieren und im Tierheim landen, wo sie sehnsuchtsvoll auf ein neues Frauerl oder Herrl warten.Die 17 Mädchen und Buben der dritten Klasse haben Katzenbilder gezeichnet. Ihre Werke – Ölkreide auf Naturpapier – ernteten große Bewunderung und sollen bald noch mehr Freude bereiten. „Wir haben beschlossen, damit das Tierheim Adamhof in Straß zu unterstützen“, lässt Klassenlehrerin Michaela Tauß die Katze aus dem Sack. Die Zeichnung von Florian Zenz (8) aus St. Johann wurde dazu 1000 Mal gedruckt. „Simadruck in Deutschlandsberg hat sich spontan bereit erklärt, das gratis zu machen“, betont Sagenautor Peter Stelzl aus Arnfels, der durch seine guten Kontakte zum Adamhof das Projekt mitinitiiert hat. „In den Kindern wurde dabei das Interesse geweckt, für Tiere etwas übrig zu haben“, ist Stelzl, selbst begnadeter Maler, begeistert.Über das Engagement der Kinder freut sich natürlich auch Direktorin Anna Klug. „Unsere Naturparkschule macht immer etwas Karitatives. So wie zuletzt bei unserer Adventfeier. Mit den freiwilligen Spenden sowie dem Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenstand des Elternvereins unterstützen wir die Kinderkrebshilfe, die Krebshilfe und Nico, einen schwerkranken jungen Südsteirer.“Die „Kunstkarten“ sollen jetzt zum Stückpreis von zwei Euro an alle Freunde des Adamhofs verkauft werden. Peter Stelzl wird am Ende der beispielhaften Aktion als „Geldkurier“ fungieren.Fotos: Josef Fürbass