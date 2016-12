Aufschlag für eine großzügige Spende!

31.12.2016, 09:34 Uhr

5.000 Euro für die Vinzenzgemeinschaft „Maria im Dorn“



Es ist im höchsten Maße bemerkens-, lobens- und dankenswert, dass die Spendenbereitschaft hierzulande das ganz Jahr über so ausgeprägt ist und in der (Vor-)Weihnachtszeit sogar noch eine Steigerung erfährt. Die unzähligen Spendenaktionen und Charity-Veranstaltungen geben Gelegenheit, Gutes zu tun. Nun hat auch die Eibiswalder Vinzenzgemeinschaft eine Großspende erhalten. Von einer Tennisrunde, die nicht nur sportliches sondern auch viel soziales Engagement an den Tag legt!

Vergelt’s Gott!

(jf). Ali Nitzl, ehemaliger Chefredakteur der Wirtschaftskammer und Organisator seiner gleichnamigen Tennisrunde, sowie Franz Jauk, Besitzer des Hotels „Paradies“ in Graz-Straßgang, luden den Vorstand der Vinzenzgemeinschaft „Maria im Dorn“ in Eibiswald zu einem gemeinsamen Essen ins Gasthaus Gutschy-Polz ein.Bei diesem Anlass wurde der Obfrau Hildegard Franz eine Spende in der Höhe von Euro 5.000 Euro überreicht. Diese stolze Summe hat Ali Nitzl mit seinen Freunden, die seit 30 Jahren jeden Samstagvormittag zwei Stunden lang Tennis spielen, durch eine Tombola und eine Spendenaktion erwirtschaftet. Dieser Stammgruppe, die immer wieder auch soziales Engagement beweist, gehören 140 Sportbegeisterte aller Berufe an.Mit dieser großzügigen Spende unterstützt die Vinzenzgemeinschaft Schüler bei Schulprojekten sowie einheimische einkommensschwache Personen und Familien mit Lebensmittelgutscheinen, Heizkosten- und Mietzuschüssen, Überbrückungshilfen etc.Der Vorstand der Vinzenzgemeinschaft „Maria im Dorn“ bedankte sich für diese außerordentlich hohe finanzielle Zuwendung mit einer von Kalligraf Franz Vezonik gestalteten Urkunde.Foto: Josef Fürbass