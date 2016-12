Beschwingte Weihnachtsfeier des TSC Stainz

08.12.2016, 20:13 Uhr

Nach dem Büffet zu Beginn doch „his masters voice“: Obmann Walter Berberich hatte mit Fotos wieder einen Rückblick auf das zu Ende gehende Vereinsjahr zusammengestellt. „Wir haben mit einem Swing Medley eröffnet“, begann er mit dem vom Tanzsportclub co-veranstalteten Ball „Stainz tanzt“ in der „Hofer Mühle“. Um gleich mit der Rosenmontag-Party mit ihren vielfältigen Maskierungen fortzufahren. Die Themen? Exakt jene, die uns im Alltag begleiten: Globalisierung, Heimat, Islam und Freigeister.Nach einem Blick auf die Linedance-Gruppe katapultierte sich der Schilcherlauf in den Fokus. „Wir waren mit vier Staffeln dabei“, zeigte Berberich stolz auf das Damenteam, das sich Platz 2 sicherte. Einen Preis als Veranstalter sicherte sich der Verein beim hauseigenen Tanzturnier. „Das Echo war hervorragend“, unterstrich der Obmann das Gesagte mit positiven Teilnehmermeinungen.Viel Aktivität. So kann man die Vorschau des Obmannes auf 2017 umschreiben, die vordergründig von der Trainingsarbeit in den verschiedenen Gruppen geprägt war. Daneben ragten aber mit der Mitgliederversammlung, der Rückkehr in die „Hofer Mühle“ und den Feierlichkeiten zum 10-Jahr-Jubiläum des Vereins besondere Highlights heraus: „Wir sind guter Dinge, alles gut zu lösen."Motivation sollte ihm und seiner Frau Gabriele auch die Verbundenheit der Mitglieder geben, die sich durch Claudia Spieler und Horst Scherkl mit einem Danke-Geschenk einstellten. Über ein Präsent durfte sich auch Karin Aichholzer freuen.