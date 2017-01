Ein Volltreffer: Bezirksjägerball in der Festhalle Stallhof

22.01.2017, 21:43 Uhr

Gemeinsame Ausrichtung durch Jagdschutz- & Schützenverein Stainz.

Den Festauftakt besorgten die wegen Krankheit zum Quartett geschrumpften Erzherzog Johann Jagdhornbläser. „Eure schneidigen Weisen“, hakten die Obleute Georg Rainer und Paul Stelzl in ihrer Begrüßung ein, mögen Signal für einen tanzfreudigen Abend sein.Nach dem gemeinschaftlichen Weidmanns- und Schützenheil übernahmen die „Koralm Krainer“ das musikalische Kommando. Mit erstaunlichem Erfolg: Bereits beim ersten Stück strömten die Tänzer auf das Parkett, beim Stück „He Nachbarin“ wurden die ersten „Incentives“ auf die Bühne geliefert. Keines „Dopings“ bedurften die Mitglieder der Volkstanzgruppe Stainz, die als nächste die Tanzfläche für sich beanspruchten. In den schmucken Stainzer Trachten sammelten sie mit ihren Tänzen und Plattlern sehr viel Applaus ein.Auch nach ihrem Abtreten gab es für die Gäste ausreichend Unterhaltung. Etwa beim Nagelstock, bei dem die Einladung, eine Runde Nägel einzuschlagen schwer auszuschlagen war. Ebenfalls sehr moderat waren die Preise in Martina Kochs Bar, die sich mit Fortdauer des Balls immer mehr füllte. Auch eines großen Interesses erfreute sich der mit gut 150 Besten üppig ausgestattete Glückshafen von Wolfgang Gollob, bei dem kein Loskäufer leer ausging.Wie viele Bohnen sind im Glas? Die richtige Beantwortung dieser Frage war beim Schätzspiel erwünscht. Johann Puck, Franz Ninaus und Norbert Harb kamen dem Ergebnis aber recht nahe. Ihr Gewinn? Gamsabschuss im Revier Meran, Rehbockabschuss in der Gemeindejagd Stainz, 250-Euro-Gutschein.