Weihnachtsmarkt in Wald mit Wohlfühleffekt

04.12.2016, 09:33 Uhr

Verein "Handwerk trifft Kunst" setzte auf Nachhaltigkeit.

Im Sommer 2014 wurde der Verein Handwerk trifft Kunst aus der Taufe gehoben. Sinn war, kunsthandwerklich Tätigen und Hobbykünstlern eine Plattform zum Zeigen ihrer Fähigkeiten zu geben. „Zumindest zwei Mal treten wir an die Öffentlichkeit“, verriet Obfrau Brigitte Schattinger, dass es im Sommer eine Gartenausstellung und im Advent eine Weihnachtsausstellung gibt. „Diesmal haben wir es auf gemütlich gemacht“, sprach Schattinger den Fokus des Marktes am vergangenen Wochenende an. Keine tiefen Temperaturen sollten die Veranstaltung begleiten, sondern eine herzliche Atmosphäre mit Tee, Kuchen und Keksen.Jasmin Barl war eine Ausstellerin, der dieses Umfeld zusagte. Die Studentin an der Universität für Bodenkultur hat in ihrer Ausbildung viel mit Pflanzen und Insekten zu tun, an ihrem Stand zeigte sie in Tusche oder Aquarell gestaltete Tier- und Pflanzenstudien, Holzgebasteltes und handgefertigte Kunstmalerei. Auf Pflanzen, allerdings auf andere Weise, setzte Erwin Kohlbacher. Er verwendet sie, um Essenzen, Öle und Massagecremen herzustellen. „Ich verwende uralte Rezepte“, zeigte er auf sein Johanneskrautöl, das vielfach seine Wirkung bei Gelenksentzündungen und Bandscheibenbehandlungen gezeigt hat.„Palmöl suchen Sie bei mir vergeblich“, fährt Brigitte Schattinger mit ihren Seifen die totale Bio-Welle. Selbst die Farbgebung wird über Materialien wie Heilerde, Kakao oder Indigo beigefügt. „Sie können auch als Duschgel und zum Putzen verwendet werden“, sieht sie die Wirkung im Rückfettungseffekt, der auch einer Babyhaut guttut.