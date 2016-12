Weihnachtsstimmung mit "Die Junker"

Der Vasoldsberger Bürgermeistermeint, Christbäume, Weihnachtslieder, der Geruch von Zimt, Lebkuchen und Punsch sind untrügliche Zeichen,dass Weihnachten vor der Tür steht.Für viele die "schönste", zugleich auch die besinnlichste Zeit im Jahr.Adventzeit ist aber auch die Zeit des Brauchtums und der wird innoch gelebt. So darf der große Adventkranz vor demauch Heuer nicht fehlen. Gemeinsame Feiern an den vier Adventsonntagen haben in Vasoldsberg schon Tradition und amwerden ab 15:30immit weihnachtlicher und besinnlicher Musik für einen schönen Nachmittag sorgen.Bei Tee, Punsch und Mehlspeisen wird der Sonntag auch kulinarisch schon weihnachtlich sein.

Der Bürgermeisterundfreuen sich auf Euren Besuch!Für nähere Informationen, einfach auf diese Links klicken...