Grazer "Art Rock" im Londoner "Hard Rock"

14.02.2017, 15:03 Uhr

hat seine Ausstellung "The Art of Hard Rock" im London Hard Rock Café freudig eröffnet, und wurde von Landsmann, österreichischer Botschafter in London und selbst gebürtiger Grazer, unterstützt. Eichtinger bezeichnete Lohner in seiner Ansprache in London gar als den "Rockstar der Kunst". Lohners Ausstellung wird durch die Hard Rock Cafés in Italien, Deutschland und Österreich touren. "Wir wollen die Show zusätzlich für eine Nacht nach Wien und davor nach Graz bringen", sagt Lohner. Mit der Show meint er das "Live-Painting", das seine Ausstellungen begleitet. In London konnte man ihn beim "Painting" eines Mick Jagger beobachten. Kein Zufall – die PR-Agentur der Rolling Stones hat das Event veranstaltet.