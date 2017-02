Kammerkonzert

TRIO MAISKY

Sascha­ Maisky Violine | Mischa­ Maisky­ Violoncello | Lily­ Maisky­ KlavierSergej Rachmaninow | Trio élégiaque Nr. 1 in g-MollDmitrij Schostakowitsch | Trio Nr. 2 in e-Moll, op. 67Pjotr I. Tschaikowsky | Trio in a-Moll, op. 50, À la mémoire d’un grande artiste“Mischa­ Maisky­ gilt­ als ­einer­ der ­führenden­ Cellisten­ der­ Welt.­ Die ­Liebe ­zur­ Musik­ hat­ der­ Künstler­ auch­ an­ seine­ Kinder­ Sascha­ und­ Lily­ weitergegeben, mit denen er nun gemeinsam im Grazer Musikverein gastiert. An Harmonie und Homogenität ist dieses Trio wohl kaum zu übertreffen!”