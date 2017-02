Manege frei, für "Die Zirkusprinzessin" in der Oper Graz!

12.02.2017, 22:10 Uhr

in derund dieverwandelte sich damit zur Zirkus-Arena!Bei der Premiere vonJonglieren die Schauspieler und Tänzer stimmlich wie auch spielerisch auf der Bühne mit Bravour.Mit der Operettevonbietet dieeine Vorstellung mit sehr gutem Unterhaltungswert.ein kreativer Geist, mit Hang zur Melancholie und doch ein steter Kämpfer, bringt miteine vielseitigeauf die Bühne. Diese Aufführung lässt eintauchen in die große Liebe, die aus Neid und Eifersucht zunächst keine Chance bekommt. Es geht aber auch darum, wie Menschen mit Kränkungen und Zurückweisungen umgehen, wie es sie dadurch zu rachsüchtigen und intriganten Menschen macht. In dieser Operette steckt aber auch Erotik, Buntheit und Glamour, eine rauschende Party auf der Bühne.

Neunzig Jahre nach der Uraufführung im Theater an der Wien, inszenierte der erfolgreiche Theaterautor und Regisseurefür uns Steirer,im Opernhaus Graz.Dasunter der musikalischen Leitung vonsorgen für die Musik und sie lassen leidenschaftliche Melodien, bunt schillernde Zirkusmusik, Wiener Walzer, Csárdás und auch exotische Rhythmen erklingen. In den Rollen derundsowie der mysteriösedebütierten die zwei Schauspiel-Akrobatenundauf der Bühne. Zwei Künstler, die in ihrer Rolle überzeugten und in Liebe einen Hochseillauf absolvieren. Ich war fasziniert von der männlichen Hauptrolle, wobei mich nicht nur die Stimme vonbegeisterte, er spielte so wunderbar und sieht auch noch verdammt gut aus. Unsere beliebte Sopranistingleicht einer Trapezkünstlerin, egal in welcher Rolle sie gerade steckt, sie spielt sie immer überzeugend und Perfekt. Sie war mit der Rolle derinnig verschmolzen und begeisterte damit das Publikum. Der vielseitigein der Rolle des verliebten, wurde fürerst interessant, nach dem sie von seiner Hotel-Erbschaft erfahren hatte. Das langjährige Ensemble-Mitgliedschlüpfte gleich in zwei Rollen, zum einen war sie derund dann spielte sie auch noch die Rolle der Besitzerin vom Hotel Erzherzog Karl, die sehr bestimmte. Derunter der Leitung vonproduzierte mit ihren stimmgewaltigen Einlagen, Gänsehaut auf meinen Körper, eine Welle grandioser Stimmen flutete immer wieder den Zuschauerraum. Eine wunderschöne Tanz-Akrobatik zeigten auch die, sie verleihen dem humorvollem Stück eine adelige Grazie und verfliesen im Tanz förmlich mit den Klängen der Musik. Für die wunderbaren Kostüme warverantwortlich und sie machte mit ihren Kleidern wirklich Leute.