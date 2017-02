Michelle, meine große Liebe, meine Königin!

14.02.2017, 01:41 Uhr

kommt mit ihrer Band undnach Graz und bringt die bis auf den letzten Platz gefülltezum Beben.ist eine Königin auf der Bühne, eine faszinierende Sängerin und eine wunderbare Frau mit riesengroßem Herz. Eine waschechte Vollblutentertainerin, die musikalisches Können und sofort mitreißende Bühnenqualitäten mit Authentizität und Glamour verbindet, wie kaum eine andere deutsche Künstlerin.

Seit fünfundzwanzig Jahren steht sie auf der Bühne und sagt mit ihrer aktuellen CD:und ja, sie hat es immer wieder getan. Alle ihre großen und neuen Songs für uns gesungen und es immer wieder geschafft, dass die Menge in der Halle vor Begeisterung geflippt hat. Egal ob beibeioderes wird lautstark mitgesungen, die ganzen Konzert-Besucher bilden einen großen Chor und bettengesanglich in ihre Songs. Beibeiundwird die Halle mit Zärtlichkeit und Liebe geflutet und auch Gänsehaut auf die Körper gestreut. Sie ist eine fantastische Sängerin, Sie hat Lieder die vom Leben erzählen und hat uns mitund mitgesanglich so viel Liebe gegeben, dass Glücklich sein zum Konzertbesuch einfach dazu gehörte.Wenn Sie die Bühne betritt, erscheint eine Göttin, Sie sieht immer so perfekt aus und sie ist so SEXI. Sie trägt so wunderschöne Kleider und traumhafte High Heels, für mich einfach nur traumhaft diese Frau. Ich hätte sie am liebsten die ganze Zeit nur fotografiert. Ich habe es getan, hab es tun müssen, immer wieder auf den Auslöser drücken, um noch ein weiteres Bild von ihr machen...Eine fantastische Sängerin beglückt uns mit traumhaftem Konzert und nimmt sich im Anschluss auch noch die Zeit und schreibt für jeden Autogramme.Da können sich einige Künstler ein Beispiel nehmen!Wer noch mehrhaben möchte, kann die Sehnsucht auf:stillen.Wer sie noch einmal Live erleben möchte, am 24.05.2017kommt sie zum Schlager Frühling 2017 nach 8093 Sankt Peter am Ottersbach.