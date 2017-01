02.01.2017, 01:57 Uhr

Graz : Leonhardstraße |

Der Vasoldsberger Autor und Restaurator Bernhard Valta veröffentlichte im Persimplex-Verlag (D) das Buch: "SERVUS ST. LEONHARD”. Dessen Inhalt kurz beschrieben: von St. Leonhard nach Vasoldsberg.

Es beginnt und endet in der Grazer Leonhardstraße und führt dazwischen aufs Land, in die Umgebung südöstlich von Graz, genauer gesagt Vasoldsberg. Der Traum nach einem kleinen Häuschen am Land war nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark vorhanden. Auch unsere Familie hatte ihn geträumt.Anhand von Geschichten aus dem Leben einer einfachen Familie ist man am unauffällig vor sich schreitenden Wirtschaftsaufschwung dabei, erlebt die Sporttragödie um Karl Schranz, erinnert sich etwa an Hansi Orsolics und Rudi Mitteregger und fiebert mit am Fußballplatz.Man leidet, wenn einem in Zeiten von Elvis Presley und den Beatles die Haare geschoren werden sollen. Tischtennis im Mädchenheim, Musik aus dem Kopfhörer von Pink Floyd bis Led Zeppelin.Der vergangene Krieg war im Alltag ständiges Gesprächsthema, obwohl kaum etwas über ihn gesagt wurde.Ein Grund wird erworben, ein Haus gebaut - ohne große Geldvorräte, der Gerichtsvollzieher weiß zum Glück nicht, was in der Werkstatt geheizt wird. Die bauernschlaue Landbevölkerung trinkt Bier unter der barocken Stuckdecke.Nach dem Firmungsfahrrad führt die Mobilisierung des kleinen Mannes weiter über das ständig reparaturanfällige Moped zum stark überbrauchten Auto. Geschlafen wird am Samstag in Stockbetten, dazu hört man Tanzmusik auf Bestellung im krächzenden Radio. Später wird beim Vater die Tischlerlehre absolviert, spielt man Tischtennis im Mädchenheim, gründet eine Band, begleitet die Eltern beim Sterben. Man erfährt, was eine Kapelle mit dem Bau einer neuen Straße zu tun hat, liest über die Tragik eines frisch geföhnten Hochwasser und erfährt, warum ein bärtiger Herr meint, dass wieder einmal Einer mit dem schönsten G´wand in´ Gatsch hupft! Mit einer großen Prise Humor wird hier von Leuten erzählt, die nicht im Rampenlicht stehen, werden aber auch bekannte Persönlichkeiten gestreift.Nach einer kleinen Vorpremiere im Grazer Babenbergerhof fand am 25.November die Präsentation im Sozialzentrum SeneCura in Vasoldsberg statt. Weitere Lesungen (mit Überraschungsgästen) sind geplant.“Servus St. Leonhard” Persimplex Verlag, D; ISBN 978-3-86440-285-2 *finden Sie derzeit schon in einigen steirischen Buchhandlungen. (Voitsberg,Seiersberg, Graz oder in der BIBLIOTHEK Fernitz.)