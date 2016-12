Happy End für "Princess"

07.12.2016, 07:00 Uhr

Tierheime leisten – nicht selten unter schwierigen Bedingungen – Enormes ... und manchmal fungieren sie sogar als grenzüberschreitende "Partnervermittlung".

"Princess" ist eine – nicht immer ganz einfach zu handhabende – Schäfermischlingshündin. Genau vor zwei Jahren, am 2. Dezember 2014, landet sie im Tierheim Graz und bringt eine wahrlich unglaubliche Geschichte mit: "Einen Tag nach ihrer Unterbringung wurde sie von ihrem vermeintlichen Besitzer, der in Deutschland lebte und auch ihren Impfpass vorweisen konnte, abgeholt", erinnert sich Tierheimleiter Fritz Lichtenegger. "Nach einer Woche wurde Princess von der Tierrettung wieder zu uns gebracht, weil sie herrenlos herumirrte. Ihr Herrchen war und blieb unauffindbar." Dann folgten Wochen und Monate des Wartens, in denen sich einige Tierliebhaber zwar um Princess kümmerten, sie aber nicht weiter vergeben werden konnte. Bis dann nach 628 Tagen eine Dame aus der Schweiz im Grazer Tierheim anrief: "Sie suchte ihre Hündin, die im November 2014 von ihrem Exfreund ohne ihr Einverständnis mitgenommen worden war", so Lichtenegger. "Das Wiedersehen zwischen 'Princess' und ihrem Frauchen war sehr ergreifend." Manchmal gibt es eben doch ein Happy End, vor allem für Prinzessinnen.

Täglicher Spagat der Tierheime

Dieses berührende Beispiel zeigt sehr gut, was Tierheime eigentlich leisten. "Laut Gesetzgeber sind Tierheime nicht auf Gewinn gerichtete Einrichtungen, die die Verwahrung herrenloser oder fremder Tiere anbietet", erklärt die steirische Tierschutzobfrau Barbara Fiala-Köck. "Was so theoretisch klingt, bedeutet in der Praxis einen täglichen Spagat zwischen der Einhaltung hoher Tierschutzstandards und beschränkten räumlichen, personellen und finanziellen Ressourcen zu schaffen", so Fiala-Köck. "Vor besonderen Herausforderungen stehen wir immer dann, wenn unmittelbar geschmuggelte, abgenommene Welpen oder eine Vielzahl von Tieren aus Animal-Hoarding-Fällen aufgenommen werden sollen."