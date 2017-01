Lexikon des unnützen Wissens: Friseure und Polizisten als Topstars

19.01.2017, 07:00 Uhr

Stichwort lustig: Den Comedian Mario Barth finden viele Personen lustig. Nicht ganz so lustig fand er aber seine Ausbildung zum Telekommunikationsanlagen-Elektroniker bei "Siemens". Deswegen sattelte er danach um. Das tat auch Jürgen Klinsmann, der Ex-Stürmer und ehemalige Trainer der Nationalteams von Deutschland und den USA erlernte einst den Beruf des Bäckers.Unser dreifacher Formel 1-Weltmeister Niki Lauda stammt zwar aus einer wohlhabenden Industriellenfamilie, erlernte aber den Beruf des KFZ-Mechanikers. "Tatort"-Schauspieler Jan-Josef Liefers ist gelernter Tischler.Auch nordamerikanische Weltstars haben ganz klein begonnen. Der aus Kanada stammende Schauspieler Ryan Reynolds ("Ted") wurde 2010 zum "Sexiest Man Alive" gewählt. Dann wird er wohl auch der "Sexiest Policeman Alive" gewesen sein. Denn bevor er in Hollywood durchstartete, war er kurz Mitglied der "Royal Canadian Mounted Police". Und Brad Pitt machte erst in einem Hühnerkostüm Werbung für die Imbisskette "El pollo loco" ("Das verrückte Huhn"), ehe er Chauffeur wurde. Erst dann hatte er das Geld für die Schauspielschule zusammen.