Basenfasten - federleicht

Haus der Frauen , 8222 Sankt Johann bei Herberstein AT

In einen wahren Jungbrunnen eintauchen können Sie von Sonntag, 12. März, 16 Uhr bis Freitag, 17. März, 13 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein.

Befreien Sie sich vom Zuviel in Ihrem Leben und machen Sie aus sauer lustig! Sich eine Woche rein basisch zu ernähren, macht richtig frisch und ein Gefühl von Leichtigkeit stellt sich ein. Viel Bewegung, ausgiebige Ruhephasen und basische Anwendungen unterstützen die sanfte Entgiftung. Basenfasten ist ein wahrer Jungbrunnen!

Leitung: Ulrike Lueger, diplomierte Fasten- und Gesundheitstrainerin, Basenfastenleiterin und Paula Schadler, Fastenbegleiterin

Anmeldeschluss: 3. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at