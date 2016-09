Ausstellung von Johannes Clobucciarich in der Pfeilburg

29.09.2016, 07:55 Uhr

Der Vortrag beginnt um 19:00 Uhr, im Anschluss wird die Ausstellung eröffnet. Das Museum ist bei freiem Eintritt bis 24 Uhr geöffnet.

Von Johannes Clobucciarich, stammen die ältesten bekannten Ansichten vieler Schlösser, Burgen und Ortschaften der einstigen Region Innerösterreich. In der Zeit zwischen 1601 und 1605 erhielt er den kaiserlichen Auftrag eine neue und genaue Karte dieses Gebietes anzufertigen.Die Zeichnungen dieser Burgen aus der Zeit um 1600, zeigen diese in ihrer militärischen Verwendung und noch in ihrer mittelalterlichen Gestalt. Ausgerüstet mit einer Flinte zum Schutz bereiste er mit einem Pferd die Länder und fertigte Skizzen an, die bis heute erhalten geblieben sind.