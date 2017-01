meinbezirk.at mit stabil hoher Reichweite* in der ÖWA Plus

12.01.2017, 11:17 Uhr

ÖSTERREICH. Die Regionalmedien Austria (RMA) erreichen mit ihren lokalen und regionalen Nachrichten auf meinbezirk.at laut aktueller ÖWA Plus 1,282 Millionen Unique User*, das entspricht einer Monats-Reichweite von 20,7 Prozent*. Mit diesem Wert liegt das Online-Portal der RMA wiederholt über der 20-Prozent-Marke*. Dieser stabile Leistungswert* bestätigt einmal mehr die Relevanz von regionalen Nachrichten, die ebenso im Web stark nachgefragt werden.

"Wir freuen uns über die stabile Reichweite* unseres Online-Portals meinbezirk.at . Jede und jeder fünfte Internetuser* informiert sich auf unserer Seite über Nachrichten aus der jeweiligen Lebensumgebung", sagen die RMA-Vorstände Stefan Lassnig und Georg Doppelhofer zu den heute veröffentlichten Reichweitendaten der Österreichischen Webanalyse. "Nach zahlreichen Weiterentwicklungen und dem erfolgreichen Relaunch im vergangenen Jahr haben wir auch für 2017 zahlreiche Innovationen auf meinbezirk.at geplant. Wir arbeiten bereits an den nächsten Produkt-Neuerungen und sehen auch im digitalen Bereich noch weiteres Entwicklungspotenzial für die RMA."Die RMA ist verlässliche Nachrichten- und Informationsquelle in den regionalen Wirtschafts- und Lebensräumen sowie starker Partner am heimischen Medienmarkt.

* Quelle: ÖWA Plus 3. Q. 2016, Unique User, Reichweite in % und in Projektion (Basis: Internetnutzer 14plus

in Ö.) für meinbezirk.at für einen ø Monat; die Mediadaten unterliegen einer Schwankungsbreite; Vergleiche beziehen sich auf ÖWA Plus 2. Q. 2016, Unique User, Reichweite in % und in Projektion (Basis: Internetnutzer 14plus in Ö.) für meinbezirk.at für einen ø Monat; die Mediadaten unterliegen einer Schwankungsbreite;

Zur Sache: RMA – Regionalmedien Austria AG

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 129 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at und grazer.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der Mini Med Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt und gesund.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.