Gewinner: Deine Tierschutzgeschichte - Gewinnspiel

21.12.2016, 05:00 Uhr

Herzlichen Glückwunsch!



Knapp 100 Bilder inklusive rührenden Geschichten haben unsere Tierliebhaber bei unserem Gewinnspiel hochgeladen.Die Jury tat sich unheimlich schwer, denn im Prinzip hat es jeder verdient zu gewinnen, der sich für Tiere einsetzt. Jeder, der mitgemacht hat, kann unheimlich stolz auf sich sein! Trotzdem musste eine Entscheidung her... Und hier präsentieren wir euch nun die Gewinner inklusive ihrer Geschichte dazu:

Platz 1 - 150€ Gutschein von Zoo Muser

Ewald Schwarzl (Graz)

Ich möchte diesen tollen Menschen nominieren, da ich seit Jahren mitverfolge, wie er wahrlich sein letztes Hemd für Tiere in akuter Not gibt. Selbst in seinen schwierigsten Lebensphasen war sein Herz für Tiere stets am größten! Jeden Monat fährt er privat und auf eigene Kosten verschiedenste Tötungsstationen im Osten an, um dort Hunde unmittelbar vor der Tötung zu retten. Obwohl er es selbst nicht leicht im Leben hatte, hat er trotzdem mehr als jeder Andere, den ich persönlich kenne, zum Tierschutz beigetragen. Ich möchte ihm diese Werschätzung gönnen, da er sie einfach verdient! Patrick Suppan, Graz, ehrenamtlicher Aktivist bei Tilon Tierliebe ohne Grenzen und ehemaliger Tierrettungsdienst-Fahrer in Graz. Danke Ewald Schwarzl

p.s. Er weiss nichts von der Nominierung. Er wäre ohnehin viel zu bescheiden dafür! Foto wurde in Bosnien aufgenommen.

Platz 2 - 6 - je 2 Eintrittskarten für die Tierwelt Herberstein

Janine Schweiger (Weiz)

Unser Hahn Buschl hat das damals ganz nackte junge Eichkätzchen gefunden. Wir haben es mit einem kleinen Flascherl alle 2 Stunden gefüttert und aufgezogen. Er lebte eineinhalb Jahre bei uns, dann haben wir ihn zurück zu seinen Artgenossen in den Wald gelassen. Jeden Mittag jedoch kam er seine Walnüsse abholen und bescherte uns damit jedesmal ein Lächeln!

Vanessa Colleen Ljubi (Südoststeiermark)

Mittlerweile hatte ich schon über 15 Hunde zur Pflege denen ich geholfen habe ein neues FÜR IMMER zuhause zu finden. Dieses Ehrenamt füllt mein Herz mit Liebe und meine Mülltonne mit Gackisackerl, aber ich liebe was ich tue.

Janine Bauer (Südoststeiermark)

2 Stunden altes Kätzchen mit noch vorhandener Nabelschnur am Gehsteig gefunden - laut Tierarzt eine Überlebenschance von 20% - mit viel Zeit und Liebe zuerst mit Spritze danach mit Fläschen aufgepeppelt - mittlerweile 5 Jahre, die schönste uns besteKatze der Welt - er ist wie ein Kind für mich und ich bin sehr stolz auf Ihn, dass er sich so gut ins Leben gekämpft hat! CHECKER ❤️

Doris Deutschmann (Bruck)

Vor beinahe sieben Jahren ist mir im Urlaub auf Lesbos ein kleiner Streuner zugelaufen. Nachdem man mir sagte dass streunende Hunde nach Ende der Sommersaison "entsorgt" werden, habe ich klein Mickey kurzerhand adoptiert, in einen Flieger gesetzt und nach Österreich verfrachtet.

Dagmar Petzlinowsky (Bruck)

Lia, die grosse kleine Kämpferin, litt an einer neurologischen Störung als sie zu mir auf Pflege kam. Wir glaubten damals nicht, dass sie überlebt. Aber das hat sie. Anfangs war es so schlimm, dass wir beim Flaschi geben, die größten Probleme hatten. Sie drehte und windete sich wie ein Wurm. Da war sie ca 2-3 Wochen alt und wog knappe 200 Gramm. Sie bekam 3 Wochen lang Antibiotikum, danach besserte sich ihr Zustand täglich. Sie hinkt in ihrer Entwicklung normalen Kätzchen etwas hinterher, aber sie hat sich so gut entwickelt, dass es eine Augenweide ist, ihr beim spielen, raufen und fressen zuzusehen. Sie schmust für ihr Leben gern. Wir haben sie extrem liebgewonnen. Hiermit möchte ich natürlich auch unseren Verein erwähnen, ohne diesen es nicht möglich wäre, solchen Kätzchen, ein Leben zu ermöglichen: SOS Katze ! Ich bin Pflegestelle und wir haben leider fast täglich mit solchen Notfällen zu tun, daher ist es für uns wichtig, solche Geschichten öffentlich zu machen.

Ich könnte natürlich noch ein paar weitere Geschichten erzählen, aber wir haben uns für diese entschlossen, da sie einer der schlimmsten Fälle bei uns war in diesem Jahr.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.