26.01.2017, 12:16 Uhr

Tirols Energieversorger arbeiten in Sachen Elektromobilität eng zusammen

TIROL. "Die Zukunft ist elektrisch und statt Diesel oder Benzin sollte Tiroler Energie im Tank sein", erklärte LHStv. Josef Geisler anlässlich der Präsentation der Ausbaupläne für die Ladestationen durch die Tiroler Energieversorger TIWAG und IKB. Das Land Tirol verfolgt bis zum Jahr 2050 die Energieautonomie, "die e-Mobilität wird dazu einen großen Beitrag leisten", sagt Geisler. Immerhin werden pro Jahr in Tirol bis zu 2 Mrd. Euro an fossilen Brennstoffen ausgegeben.Für TIWAG-Chef Erich Entstrasser ist der Ausbau der Ladestationen das derzeit wichtigste Vorhaben. "Bis Ende 2017 wollen wir unsere Ladepunkte auf 200 verdoppeln, bis 2020 sollten 1000 Ladepunkte in Tirol für die flächendeckende Versorgung zur Verfügung stehen", so der TIWAG -Vorstand. Dafür wurde auch eine Kooperation mit den EWR in Reutte eingegangen.Harald Schneider, IKB-Vorstand, will in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck ein Ladepunkt-Konzept entwickeln. "Denn bevor jemand für ein Elektroauto zu überzeugen ist, müssen die Ladepunkte vorhanden sein, damit die Versorgung gesichert ist", sagt Schneider.Der zusätzliche Strombedarf für die steigende Elektromobilität ist in den Ausbauplänen den der TIWAG bis 2050 bereits berücksichtigt. Derzeit gibt es in Tirol etwa 750 Elektroautos, 1,2 Prozent der Neuzulassungen sind e-Mobile.