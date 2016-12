Das Pfarrtheater St. Nikolai im Sausal feiert Premiere

19.12.2016, 11:38 Uhr

Bühne frei für "Die Jungfern vom Bründlhof": Premiere gefeiert wird am 30. Dezember.

Zur Premiere "Die Jungfern vom Bründlhof" lädt das Pfarrtheater St. Nikolai im Sausal mit Premiere am 30. Dezember ein.Aufführungen gibt es bis 22. Jänner 2017.Näheres unter www.nikolai.at/pfarrtheaterAgnes, Bäuerin am Bründlhof, und ihre Mägde Zenzi, Hanni und Nanni bewirtschaften gemeinsam den Hof. Männer werden generell verabscheut und wenn sich einer zu den Jungfern „verirrt“ wird er so schnell wie möglich wieder weg gewiesen. Um sich den Frust von der Seele zu reden, setzen die Frauen Briefe an die Störenfriede auf, die allerdings nie abgeschickt werden. Mit der Ankunft von Agnes Nichte Lisal ändert sich einiges, denn sie ist der Männerwelt durchaus aufgeschlossen und verbündet sich sogar für einen Streich mit den Männern des Dorfes. Am Ende gibt es erstaunlicherweise einige Hochzeiten zu feiern!

Das Pfarrtheater beginnt heuer ein klein wenig früher.Freitag, 30. 12. 2016, 19.30 UhrDienstag, 3. 1. 2017, 19.30 UhrDonnerstag, 5. 1. 2017, 19.30 UhrFreitag, 6. 1. 2017, 14.00 Uhr – NachmittagsSamstag, 7. 1. 2017, 19.30 UhrSonntag, 8. 1. 2017, 14.00 Uhr – NachmittagsMontag, 9. 1. 2017, 19.30 UhrFreitag, 13. 1. 2017, 19.30 UhrSamstag, 14. 1. 2017, 19.30 UhrSonntag, 15. 1. 2017, 14.00 Uhr – NachmittagsFreitag, 20. 1. 2017, 19.30 UhrSamstag, 21. 1. 2017, 14.00 Uhr – NachmittagsSamstag, 21. 1. 2017, 19.30 UhrSonntag, 22. 1. 2017, 14.00 Uhr – NachmittagsPreis pro Karte: 10 Euro (für Kinder bis 14 Jahren 8 €)Telefonische Kartenreservierung und persönliche Abholung:Dienstags bis Sonntags zwischen 11 und 18 Uhr bei Café Zur Reblaus, Herrn Gery Färber.Telefon: 0660 4743 456 (bitte keine Anrufe u. Abholung ausserhalb dieser Zeiten)