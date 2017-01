Gemeinsam die Zukunft von Leibnitz bestimmen

27.01.2017, 10:52 Uhr

In einer parteiübergreifenden Presseaussendung appellieren jetzt auch Vizebürgermeister Gerald Hofer, Stadtrat Daniel Kos, Gemeinderätin Manuela Kittler und Gemeinderat Walter Lesky an alle Leibnitzer, diese Chance wahrzunehmen: "Ob es sich um die Lebensbereiche Raumordnung, Verkehr, Wirtschaft und Umwelt oder um Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur, Tourismus oder andereshandelt, Ihre Ideen und Vorschläge sind gerne gefragt. Gemeinsam können wir erreichen, dass Leibnitz auch in Zukunft eine bedeutsame Bezirkshauptstadt mit hoher Lebensqualität bleibt!"Koordinator Sepp Hartinger hält fest: "Es handelt sich um eine überparteiliche Initiative. Parteipolitik ist verpönt." Mittlerweile sind mehr als 200 Ideen eingelangt, freut sich auch Bgm. Helmut Leitenberger.