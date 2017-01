09.01.2017, 17:45 Uhr

Heizungsbrand in Liebensdorf

Montagmorgen, 9. Jänner 2017, kam es zu einem Brand einer Heizungsanlage bei einem landwirtschaftlichen Anwesen. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Gegen 05:30 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen im Heizraum eines landwirtschaftlichen Anwesens. Durch den Brand wurde die gesamte Heizungsanlage zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren Empersdorf und Heiligenkreuz am Waasen löschten den Brand. Der Schaden wird mit mindestens 50.000 Euro beziffert. Der 66-jährige Besitzer des Anwesens wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Wagna eingeliefert. Da die Brandursache nicht einwandfrei feststellbar war, wird ein Sachverständiger der Landesstelle für Brandverhütung beigezogen.

