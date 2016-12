Weihnachtskonzert mit Oswald Sattler in St. Veit/Südstmk.

, Am Kirchplatz , 8423 Sankt Veit am Vogau AT

Oswald Sattler kommt mit seinem einzigen Adventkonzert in Österreich am 11. Dezember in die Pfarrkirche St. Veit in der Südsteiermark (15 Uhr). Seit Jahren gastiert das ehemalige Mitglied der Kastelruther Spatzen in den schönsten Kirchen Europas und berührt das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme. Wer die Einstimmung auf Weihnachten sucht, wird sie mit dem stillen Star und seinem sakralen Adventkonzert und der beeindruckenden Atmosphäre der Pfarrkirche St. Veit finden. Umrahmt wird das einmalige Konzert vom Gospelsänger Wolfgang Hildebrandt und einem kulinarischen Christkindlmarkt.

Tickets für alle Konzerte bei RAIBA, Ö-Ticket, Pfarramt und telefonisch unter 0664/2523023