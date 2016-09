Viele Entscheidungen stehen in Leibnitz am Donnerstag an

27.09.2016, 09:32 Uhr

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung in Leibnitz findet am Donnerstag, dem 29. September, statt. Beginn: 18 Uhr.

Tagesordnung

25 Tagesordnungspunkte umfasst die kommende Gemeinderatssitzung in der Leibnitzer Gemeindestube, wobei das Thema Bildung und Schule einen großen Schwerpunkt einnimmt. Weiters werden mit Margit Baumhakel und Waltraud Roßmann zwei Gemeinderatsmitglieder angelobt.1.) Genehmigung der Verhandlungsschrift der „öffentlichen“ Gemeinderatssitzung vom 05.07.2016 – 4/20162.) Bericht Bürgermeister3.) Wahlen der Mitglieder und der Ersatzmitglieder in Fachausschüssea) Fachausschuss für Familie, Soziales und Gesundheitb) Fachausschuss für Finanzen und Wirtschaftc) Fachausschuss für Jugend und Sportd) Fachausschuss für Kulture) Schulausschüsse (Schule und Bildung) :a) Volksschule Leibnitz Ib) Volksschule Leibnitz-Lindenc) Volksschule Kaindorf an der SulmStadtgemeinde Leibnitz – Einladung Gemeinderatssitzung 29.09.2016 – 5/2016Seite 1 von 3d) Volksschule Seggauberge) Neue Mittelschule – Eduard-Staudinger Sport & Kreativ – HauptschuleLeibnitzf) Neue Mittelschule – Hauptschule Leibnitz II und Realschuleg) Polytechnische Schuleh) Zentrum für Inklusion und Sonderpädagogik (ZIS)4.) Wahlen bzw. Entsendungen der Mitglieder in Gremiena) Entsendung in die Generalversammlung der Leibnitzerfeld WasserversorgungGes.m.b.H.b) Entsendung in den Sozialhilfeverband der Bezirkshauptmannschaft Leibnitzc) Entsendung der Vertreter der Stadtgemeinde Leibnitz für den Standesamts- undStaatsbürgerschaftsverband Leibnitz5.) Subvention 2016 – Auszahlung Teilsubvention – Aktionsgemeinschaft „Leibnitz lädtein!“ – Genehmigung6.) Verein „Leibnitz KULT. – Verein für kulturelle Nahversorgung“a) Tätigkeitsbericht 01.01.2016 bis 30.06.2016b) Mittelverwendung bzw. Kassenbericht 01.01.2016 bis 30.06.20167.) Projekt „Wann? Wo? Wohin? 2016“ – Förderungsvertrag mit dem Land Steiermark– Genehmigung8.) Projekt „Radwerkstadt 2016“ – Förderungsvertrag mit dem Land Steiermark –Genehmigung9.) Projekt „Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit für Deutschkurse mitAsylwerbenden in Leibnitz“ 16.08.2016 bis 30.09.2016 – Förderungsvertrag mit demLand Steiermark – Genehmigung10.) Grottenhof – Winterzauber am Grottenhof am 26.11.2016 und 27.11.2016 –Standplatz für Leibnitzer Vereine – Kostenübernahme11.) Projekt „Biotop Streuobstwiese: Biodiversitätserhalt = Kulturlandschaftsschutz“ –Teilnahme – Kostenbeteiligung und diverse Unterstützungen12.) Leader-Projekt „Begegnung in Bewegung“ – Förderungsantrag – Einverständnis-erklärung betreffend Durchführung der Projektprüfungen (First level control) –Genehmigung13.) Sport-Campus Leibnitz GmbH – Betriebskostenabgangsabdeckung 201614.) Zweckzuschuss für Freizeit-Personal für schulische Tagesbetreuung (GTS) –Genehmigung der Förderverträgea) Volksschule Leibnitz Ib) Volksschule Leibnitz-Lindenc) Neue Mittelschule – Eduard-Staudinger Sport & Kreativ – Hauptschule Leibnitzd) Neue Mittelschule – Hauptschule Leibnitz II und Realschule15.) Projekt Sprachstandsförderung 2016/2017 – Fördervertrag – Genehmigung16.) Stadtbibliothek Leibnitz–Medienankauf/Aufstockung2016–Fördervertrag2016–Genehmigung17.) Kopierer–Personalbüro/Sparkassenplatz–Miet-undWartungsvertragmitder FirmaRudolf Holzer GmbH & Co KG – Verlängerung – Genehmigung18.) Jaukstraße KG Kaindorf an der Sulma) Übernahme ins öffentliche Gut – Jaukstraße – Grundstücke 194/5 und 194/6 je KG Kaindorf an der Sulmb) Widmung als Gemeindestraße – VerordnungStadtgemeinde Leibnitz – Einladung Gemeinderatssitzung 29.09.2016 – 5/2016 Seite 2 von 319.) Hasendorferstraße–Gehsteig–Vollständiger Ausbau20.) Marburgerstraße/Südbahnstraße/Am Kögel – Unübersichtlichkeit Kreuzungsbereich– Kreisverkehrserrichtung – Beratung21.) Steinschaden-Straße–Staub- und Lärmbelästigung – Maßnahmen22.) Projekt „IST Mobil – Südweststeiermark“ – Teilnahme – Absichtserklärung undKostenbeteiligung für Vorerhebungen23.) Bericht Prüfungsausschuss vom 02.06.201624.) Bericht Prüfungsausschuss vom 07.06.201625.) Allfälliges