Hagebau Lieb Markt Gralla half Niki Keller mit Tombola

17.12.2016, 13:18 Uhr

Der Hagebau Lieb Markt in Gralla folgte den auf große Resonanz stoßenden Aufruf "Jeder Euo zählt für Niki" der WOCHE Leibnitz. Marktleiter Alois Taschner und alle seine Mitarbeiter veranstalteten Ende November eine große Tombola zugunsten von Niki Keller. Nun wurde der Erlös von 5.500 Euro für Niki in Gralla übergeben.

Tombola als Hilfe für Niki

Seit das Schicksal des jungen Leibnitzers Niki Keller medial bekannt wurde, ist in der gesamten Südsteiermark eine Welle der Hilfs- und Spendfreudigkeit in Gang gekommen. Wie die WOCHE bereits mehrfach berichtet hat, leidet der 13-Jährige Leibnitzer Gymnasiast an einer seltenen Muskelerkrankung. Für eine aufwendige und besonders teure Therapie müssen rund 200.000 Euro aufgebracht werden.Als man im Hagebau Lieb Markt Gralla von der Aktion für Niki Keller hörte, war man gleich mit einer großen Tombola bereit, auch mitzuhelfen und einen wichtigen Beitrag zur Genesung des jungen Leibnitzers zu leisten. Dank der Zurverfügungstellung von Warenpreisen der Lieferanten war jedes Los um 1 Euro oder 2 Euro auch ein Gewinn und kam der Reinerlös der Tombola und aus dem Verkauf von Weihnachtsmehlspeisen zu 100 Prozent Niki zugute.

Gemeinsamer Erfolg

Besonderes Geschenk

"Unsere Mitarbeiter haben den ganzen Tag über Lose und Mehlspeisen verkauft. Die Lieferanten spendeten als unsere Partner die Warenpreise und die Kunden haben fleißig Lose gekauft. Der große Erfolg war nur möglich, weil alle zusammen geholfen haben", erinnert Gralla-Marktleiter Alois Taschner. Am Tag der Tombola war durch die Berichterstattung der WOCHE auch eine ältere Frau zum Marktleiter gekommen. "Sie hat mir gesagt, dass sie keine Lose kaufen, aber 300,- Euro für Niki spenden möchte", weiß Marktleiter Taschner als besondere Anekdote zu berichten."Wir haben die Aktion gerne unterstützt und freuen uns, Niki helfen zu können. Wir werden auch in Zukunft weiter verfolgen, wie es Niki bei seiner Therapie ergehen wird", versicherte Lieb Markt Geschäftsführerin Mag. Margit Gasser bei der Scheckübergabe an Nikis Eltern, Beatrix und Peter Keller. Für Niki hatte GF Gasser auch einen großen Weihnachtsmann aus Schokolade als besonderes Geschenk mitgebracht.