Gösser Kirtag: Leoben in Feierlaune

06.10.2016, 11:25 Uhr

Tausende Besucher beim heimlichen Nationalfeiertag der Obersteirer

LEOBEN. Der Bieranstich auf dem neuen Kirtagsfestplatz in Leoben-Göss fand noch bei kühlen Temperaturen statt. Doch Bürgermeister Kurt Wallner, der mit Braumeister Andreas Werner, das erste Kirtagsbier zapfte, war optimistisch in kurzer Lederhose erschienen. Zu Recht: Mit Fortdauer des Gösser Kirtags strahlte auch die Sonne mit den Kirtagsbesuchern um die Wette. Und etliche gestandene Biertrinker leuchteten mit gerötetem Gesicht auch noch in den Abendstunden...