Große Ehrung für Polizeibeamte

02.12.2016, 09:26 Uhr

Die Goldene Medaille der Republik Österreich ging an Gruppeninspektor Kurt Perner, der seit 1982 bei der Bundespolizei ist. Nachdem er fast zehn Jahre auf der Polizeiinspektion Niklasdorf tätig war, versieht er seit 1993 vorbildliche Arbeit auf der Polizeiinspektion St. Michael und ist zudem engagierter Personalvertreter im Dienststellenausschuss Bezirk Leoben. Um die mehr als 33 Jahre währende, ausgezeichnete Dienstleistung des Beamten zu würdigen, wurde Kurt Perner die Goldenen Medaille der Republik Österreich verliehen.An Chefinspektor Walter Reichenpfader ging das Silberne Ehrenzeichen der Republik. Reichenpfader ist seit 1979 im Exekutivwachkörper der Bundespolizei und leitet seit 2013 als Inspektionskommandant die Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße in Leoben. Besonders geschätzt wird an ihm sein Fachwissen, sein menschliches Verhalten, die soziale Einstellung und seine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft.Das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich für besondere Verdienste erhielt Kontrollinspektor Manfred Pachatz überreicht. Er begann vor 30 Jahren seinen Dienst auf dem Gendarmerieposten Niklasdorf und ist seit September 2011 der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Niklasdorf, wo er bemüht ist, die Organisationsziele mit seinen Mitarbeitern zu erreichen und seine Führungs- und Organisiationsqualitäten unter Beweis stellt.