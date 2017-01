Kulinarisches Gipfeltreffen auf der Planai

13.01.2017, 15:43 Uhr

Unter dem Motto „Genuss-Specht-Wirte meets Special Olympics“ wurde auf der Schafalm gekocht.

Die Planai-Genussspecht-Wirte feierten auf der Schafalm eine Eventpremiere. Es stand nämlich das „Kulinarische Gipfeltreffen“ mit dem steirischen Starkoch Richard Rauch, der die Gäste in uriger Atmosphäre mit einem herrlichen Wintermenü verwöhnte, auf dem Programm. Gemeinsam mit Schafalm-Küchenchef Reinhard Ries, wurden die Gäste mit einem Fünf-Gänge-Menü verköstigt.Die Veranstaltung, zugunsten von Special Olympics, war ein voller Erfolg. Letztlich konnte ein Scheck über 6.000 Euro an Special Olympics überreicht werden.

Über 150 Gäste fanden den Weg auf den Planaigipfel, wo in uriger Manier, umgeben von tiefverschneiten Bergen, gespeist und gefeiert wurde. Die Athleten Patrick Eber, Heribert Moisis, Andreas Kollmann und Willi König, die bei den Special Olympics-Winterspielen in Schladming, Ramsau und Graz an den Start gehen werden, konnten einen Scheck über 6.000 Euro für die Organisation in Empfang nehmen.Für die 15 Planai-Genuss-Specht-Wirte war es eine Herzensangelegenheit, einen Beitrag zu Special Olympics zu leisten. „Wir wollen unsere Verbundenheit und unsere Unterstützung mit dieser Veranstaltung ausdrücken. Es war uns eine große Freude so viele Gäste für diesen Abend begrüßen zu dürfen und den Reinerlös des ersten 'Kulinarischen Gipfeltreffens' an Special Olympics zu übergeben“, so Heinz Schütter, Wirt der Schafalm und Obmann der Genuss-Specht-Wirte.Auch Hermann Krist, Vizepräsident von Special Olympics Österreich, war begeistert von der Veranstaltung auf der Schafalm sowie der großen finanziellen Unterstützung: „Eine unglaublich schöne Idee diesen kulinarischen Hüttenabend mit dem guten Zweck zu verbinden. Wir sind sehr dankbar für die großzügige und tolle Unterstützung der Genuss-Specht-Wirte.“