BHAK Liezen: Ein Leuchtturm der Steiermark

11.01.2017, 07:30 Uhr

Bundesministerium verleiht Auszeichnung an heimische Schule.

Die BHAK/BHAS Liezen durfte sich über die Verleihung des vom Bundesministerium für Bildung initiierten „eEducation-Zertifikats“ freuen. Damit kann sich die Schule von nun an als „Expert-Schule“ bezeichnen. Direktor Josef Ahornegger nahm die Urkunde im Rahmen der E-Learning Experts Conference in Eisenstadt in Empfang.Die Auszeichnung wurde der Wirtschaftsschule „durch ihre Leistungen im Bereich der digitalen und informatischen Bildung“ verliehen. Mit dieser Würdigung zählt sie zu den „IT-Leuchtturm-Schulen“ der Steiermark, die ihr Fachwissen nicht nur an die Schüler, sondern auch an andere Schulen weitergeben.

Die BHAK/BHAS Liezen bietet über 200 Computerarbeitsplätze mit modernster Hardwareausstattung. Die angebotene IT-Ausbildung deckt sämtliche Bedürfnisse der Wirtschaft ab.