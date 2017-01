Lok Lupitsch holt Snowsoccer-Titel

22.01.2017, 21:46 Uhr

Am 21. Jänner ging in Tauplitz das legendäre Snowsoccer-Turnier mit zwölf Teams aus ganz Österreich über die Bühne.

Die Schneemengen türmten sich links und rechts auf und zwischendrin kämpften kältefeste Kicker um eine begehrte Trophäe. Auch in seiner 17. Auflage hat das Snowsoccer-Turnier vor dem Tauplitzer Dorfsaal nichts an seiner Brisanz und seiner sportlich hochkarätigen Kuriosität verloren. Zwölf Teams aus ganz Österreich gingen dieses Mal an den Start. Der Sieg blieb aber in der Region. Das Team "KFZ Reinigungsservice Hainzl Lokomotive Lupitsch" aus dem Ausseerland behielt im Finale gegen den "FC Henker" knapp die Oberhand. Zum Matchwinner avancierte Armin Schönauer, der Lok Lupitsch zum Turniersieg schoss. Auf Platz drei landeten die Lokalmatadore vom "FC Dynamo Speckbuam". Die weiteren Platzierungen: 4. FC Felsenstüberl Wieser Los Mexico 1, 5. FC Los Mexico 2, 6. Die Pinkafelder, 7. AT Boxi´s Dämmtec Ready Dogs, ex aequo mit Schirmbar Spitzbua Dorfstüberl Tauplitz, 9. FC Saufhampton, 10. FC Davd, 11. SK Lation und 12. Black Tigers. Bester Torschütze des Turniers war Daniel Hager mit 15 Treffern. Zum besten Keeper wurde Manuel Mösselberger gewählt, Mister Snow Soccer 2017 wurde der Pinkafelder Steve Kaiser. Das nächstjährige Snowsoccer-Turnier findet am 27. Jänner 2018 statt.