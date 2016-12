16.12.2016, 00:07 Uhr

Unter der Regie von Franz Waldauer traten am 14. Dezember, zehn Chöre beim Apfelberger Adventsingen in der unvergleichlichen Naturanlage in Apfelberg auf!Der Carinthia Chor Millstatt und viele regionale Gruppen sangen und spielten beim Apfelberger Adventsingen für einen guten Zweck auf.Eigens für die Veranstaltung wurden 500 Bäume als Dekoration eingesetzt. „Das ist kein normales Konzert. Die Besucher bekamen viel zurück“ und staunten nicht schlecht!