Bezirksbauernball in Fohnsdorf begeisterte jung und alt

06.01.2017, 11:51 Uhr

Ob in Tracht oder festlicher Kleidung – Judenburgs Landjugendgruppen versprühen viel Aktivität, wenn’s um eine gute Darstellung geht. Vorallem bei einem der Höhepunkte des Vereinsjahres, dem traditionellen Bezirksbauernball. Jugendlich impulsiv, urig und mit gutem volkstümlichen Geschmack leiteten Mädchen und Burschen aus den verschiedenen Ortsgruppen des Bezirkes Judenburg am vergangenen Donnerstag das traditionelle Ballvergnügen im Fohnsdorfer Arbeiterheim mit einer außergewöhnlichen Polonaise ein. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.