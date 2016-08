Dorffest wurde in der Krakau stimmig gefeiert

28.08.2016, 17:12 Uhr

Fast schon einem Volksmusikfestival gleich kam das diesjährige Dorffest in der Krakau, das am vergangenen Sonntag viele Besucher bei Kaiserwetter auf den Dorfplatz in der Krakauebene lockte. Musik und gute Stimmung prägten den Verlauf, die fast tropischen Temperaturen ließen sich unter den schattigen Sonnenschirmen besser ertragen. Hier hatten sich auch die beiden Altbürgermeister Josef Schnedlitz und Kurt Esterl breitgemacht, die Gemeindechef Gerhard Stolz unter den vielen Besuchern begrüßen konnte, ebenso wie Vereinsvertreter und Gemeinderäte. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.