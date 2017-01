Standing Ovations bei der Nacht der Musicals in Knittelfeld

02.01.2017, 16:35 Uhr

- Mit einem bunten und abwechslungsreichem Potpourri verschiedenster Musicals wartete am 29. Dezember noch ein besonderer Leckerbissen auf das ausverkaufte Kulturhaus in Knittelfeld.Zahlreiche Musicals wie Rocky, Tanz der Vampire, Jesus Christ Superstar, Falco, Cats, Hinterm Horizont, Tanz der Vampire, Mamma mia, Frozen, Aladdin, König der Löwen, Queen und viele mehr fanden ihren Weg auf die Bühne und wurden mit einer beeindruckenden und besonders aufwendigen Bühnenshow perfekt in Szene gesetzt.

Damit waren den Künstlern Micha van de Weg, Nadja Plattner, Robert Wagner, Tamara Peters, Florian Albers und Adrienn Szegö sowie der Broadway Musical Dance Company zu Recht Standing Ovations und ein begeistertes Publikum garantiert.Einen Bericht über diesen musikalischen Abend finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.