Tolle Modenschau in der Arena Fohnsdorf

27.08.2016, 20:33 Uhr

Anlässlich der 16. Jahresfeier der Arena gab es für die Besucher je eine Modenschau in der Arena Ost und in der Arena West zu sehen.

Ein Highlight bei dieser 16. Geburtstagsfeier der Arena Fohnsdorf war die Modepräsentation durch die Promotion-Girls, die dabei ihre Qualitäten am Laufsteg unter Beweis stellen konnten. Aktuelle Kindermode gab es von C&A Kids, Takko Kids und Fussl Kids zu sehen. Dabei zeigten einige hoffnungsvolle Nachwuchsmodels und Dressmen aus der Region ihr Talent. Zur Begeisterung der Eltern, die ihren Kids erste Reihe fußfrei applaudierten.Danach gab's die aktuelle Mode für Jugendliche und Erwachsene von Chibrino, Takko, C&A Jessica + Angelo Litrico, Fussl, New Yorker und Tally Weijl sowie C&A Clockhouse + Angelo Litrico, schwungvoll präsentiert von den zu Models mutierten Promotion-Girls. Ein Hingucker waren auch C&A-Taschen, die neuesten Brillen und Sonnenbrillen-Kollektionen von Wutscher Optik, Schmuck und Accessoires von Eder-Ausim und last but not least New Yorker-Dessous, die nicht nur die Herzen der Männer höherschlagen lassen, sondern auch Frau gefallen.Zu den Mannequins Romina, Carina, Franziska, Claudia, Olivia, Merith, Theresa, Jenny, Julia und Eva gesellten sich auch zwei hippe Boys, die zeigten, dass in den Modefachgeschäften der Arena Fohnsdorf auch die Männer keine Stiefkinder der Mode sind.Einen Bericht darüber finden Sie auch in der nächsten Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.