22.01.2017, 15:35 Uhr

„Ein operativer Betrieb des Zellstoffwerkes ist ohne Feuerwehren nicht möglich“, stellte der Vorstandschef des Pölser Unternehmens, Andreas Vogel fest, der gemeinsam mit Bürgermeister Gernot Esser vor wenigen Tagen in den Räumlichkeiten des mittlerweile fertiggestellten Rüsthausbaues die Übergabe von 80 Sicherheitshelmen an die Florianigemeinschaften von Pöls und Götzendorf vornehmen konnte. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.