25.12.2016, 13:53 Uhr

„Greakriert“, so der Name eines jugendlichen Musikerquartetts, bestehend aus Florian Dullinger, Stefan Wolfger, Johannes Neuhold und Lukas Neuhold, leitete die diesjährige Weihnachtsfeier der Fohnsdorfer ÖVP ein, zu der Vizebürgermeister Volkart Kienzl und Gemeindevorstandsmitglied Dominik Wildbolz am vergangenen Mittwoch in den Hetzendorfer Mehrzwecksaal eingeladen hatten. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.