4-Stunden-Langlauf in Zeltweg

21.01.2017, 18:37 Uhr

Langlaufsport bei Kaiserwetter

Beim ersten 4-Stunden-Langlauf auf der bestens präparierten Loipe im Zeltweger Sportzentrum gaben acht Viererteams ihre Nennungen ab, davon eines mit „Frauenpower“ und zwei im Mixedbewerb. Die späteren Sieger, das Radteam Leoben (Ulf Lassacher/Herbert Pross), nannte zwar als Viererteam, brachte aber nur zwei Athleten an den Start – und die liefen in den vier Stunden 61 Runden auf der 1, 4 km langen Loipe. An zweiter Stelle landete das Team von Sport & Service 4 You (Heimo Wedenhin, Richard Gressl, Peter Feuchter und Alfred Urtschnig) mit ebenfalls 61 Runden. Beachtlich waren die Leistungen der „Einzelkämpfer“. Hier siegte Rookie Leo Huber (Sport & Service 4 You) mit 50 vollendeten Runden vor dem Zeltweger Lokalmatador Bruno Frei (BWT Austria Speed Team) der 48 Runden schaffte. Den dritten Rang belegte der Atus Judenburg Athlet Dietmar Hierzer.