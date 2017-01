14.01.2017, 18:07 Uhr

Anna Gasser sprang am Kreischberg zum umjubelten Heimsieg.

Hirschgeweih

KREISCHBERG. "Als ob man einen Wunschzettel geschrieben hätte", freute sich Kreischberg-Chefnach der Entscheidung im Slopestyle-Weltcup. Die 25-jährige Kärntnerinfeierte einen ungefährdeten Favoritensieg vor(SUI) und(NOR).Hunderte Fans jubelten Gasser zu, als sie den Siegerpokal überreicht bekam. Passend zu Jaga-Alm und einem Hochsitz neben dem Parcours war das diesmal ein Hirschgeweih. Viel Zeit zum Feiern blieb der Kärntnerin nicht. "Gefeiert wird im Auto", strahlte sie. Gleich nach der Siegerehrung musste sie zum nächsten Bewerb in die Schweiz aufbrechen.

Lieblingsberg

Am Rande des Weltcups wurde über einen regelmäßigen Weltcup am Kreischberg diskutiert. "Ich würde am liebsten jedes Jahr hier herkommen", sagte Gasser. Begründung: "Der Kreischberg ist einer meiner Lieblingsberge." Bei den Herren holte sich der Norwegerden Sieg vor den US-Boysund