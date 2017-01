Starke Leistungen der Nachwuchskicker

11.01.2017, 17:00 Uhr

Die SG Spielberg/Knittelfeld (U 7), der SV Lobmingtal (U 8) und der FC Judenburg

(U 10) triumphierten.



U 7-Bewerb

JUDENBURG. In der Lindfeldhalle wurden die regionalen Nachwuchs-Hallenfußballmeisterteams und Aufsteiger für das Landesfinale des diesjährigen Futsalcups des Steirischen Fußballverbandes ausgespielt. In dieser Woche stellen wir die U 7-, U 8- und U 10-Meisterteams vor.Drei Mannschaften duellierten sich mit Hin- und Rückrunde um den Meistertitel. Den Titel bei den Jüngsten sicherte sich die SG Spielberg/Knittelfeld (9 Punkte).

U 8-Turnier



U 10-Bewerb

Dahinter platzierten sich SV Lobmingtal (7) und FC Judenburg (1). In sechs Spielen wurden 13 Tore erzielt.Beim Meisterteam kamen Noah Feiertag, Paul Ambrosch, Rafael Puster, Lena Bauer, David Leustean, Fabian und Jonas Kaufmann zum Einsatz.In dieser Altersgruppe duellierten sich vier Vereine um den Meistertitel. Im Meisterschaftssystem mit Hin- und Rückrunde stellte sich mit dem SV Lobmingtal ein überragendes Meisterteam heraus.Das Team von Trainer Rene Steinberger sicherte sich mit dem Punktemaximum von 18 Punkten den Titel, verwies die SG Spielberg/Knittelfeld (8), FC Obdach (5) und FC Judenburg (2) auf die weiteren Ränge.Im Lobmingtaler Meisterteam kamen Raphael Wächter, Sebastian Wallner, Simon Mariacher, Matteo Peischler, Fabio Steinberger, Mario Hofer, Dominik Maier und Philipp Weninger zum Einsatz.In den insgesamt zwölf Meisterschaftsspielen wurden 22 Tore erzielt.Acht Mannschaften machten in dieser Altersstufe mit, wobei es nach spannenden Vorrundenpartien zum Finalduell zwischen FC Judenburg und SG Spielberg/Knittelfeld kam.In der Schlussminute dieses dramatischen Duells konnte der FC Judenburg durch Florian Strauß den frühen 0:1-Rückstand, ausgelöst durch einen Treffer von Adis Rexhepi, kompensieren.Daher musste das Finale im Sechs-Meter-Schießen entschieden werden. Dabei setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch und holten den Meistertitel.Im kleinen Finale setzte sich der SV Lobmingtal gegen Team MM 2008 II mit 2:0 durch. In insgesamt 18 Meisterschaftsspielen wurden 50 Tore erzielt.Im Judenburger Meisterteam von Trainer Boris Schmidt kamen neben dem Finaltorschützen auch Jusup Bazaer, Niko Fehberger, Sebastian Jibleanu, Matteo Pletz, Rahim Pervaiz, Leon Wedam, Muhamed Ramaj, Philip Pichler und Dominik Pejic zum Einsatz.Die Meisterkicker haben sich für das Landesfinale am 5. September in Leibnitz qualifiziert.